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Eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

17.09.2026 14:15

Eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı
IHA

Kasım K. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA, DHA
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Aksaray'da hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşini bıçakla ağır yaralayan zanlı, polis ekiplerince yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Nakkaş Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kasım K. (55) ile eşi Kibar K. (44) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 

 

Tartışma sırasında Kasım K. mutfaktan aldığı bıçak ile eşini 5 ayrı yerinden bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

 

Ağır yaralanan Kibar K., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesinin ardından ameliyata alınan Kibar K.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

 

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

 

Kibar K.’nin iddiaya göre bir süre önce kendisine şiddet uygulayan eşi Kasım K. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve boşanma aşamasında oldukları bildirildi.

 

Olayın ardından kaçan Kasım K. yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adli makamlara sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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