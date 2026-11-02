Eski eşini 15 bıçak darbesiyle öldürdü
02.11.2026 11:48
Bir çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü.
Aksaray'da bir kişi, çocuğunu görme bahanesiyle gittiği evde tartıştığı eski karısını 15 yerinden bıçaklayıp öldürdü.
Olay, saat 08.30 sıralarında Aksaray'ın Tacin Mahallesi'nde meydana geldi. Osman O. (33), çocuğunu görme bahanesiyle eski eşi Şefika Yeşildağ'ın (33) evine gitti. Osman O., bir çocuk annesi eski eşi Yeşildağ'ı vücudunun 15 yerinden bıçakladı.
Saldırının ardından polisi arayan Osman O., eski eşini bıçakladığını söyleyerek "Gelin beni alın" dedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şefika Yeşildağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Osman O. polis tarafından gözaltına alınırken, Yeşildağ'ın cenazesi temizlik görevlisi olarak çalıştığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
"KIZIMI SÜREKLİ RAHATSIZ EDİYORDU"
Cinayet haberini alan Şefika Yeşildağ'ın annesi Döne Yeşildağ ile kız kardeşi olay yerine geldi.
Gözyaşlarına boğulan anne Döne Yeşildağ, "Kızımı sürekli rahatsız ediyordu. Dün yine rahatsız etti" dedi. Anne ve kızını yakınları sakinleştirmeye çalıştı.
Katil zanlısı Osman O.'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.
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