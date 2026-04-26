Hacca gitmek için yola çıkmıştı: Kazada hayatını kaybetti

Aksaray 'dan Konya istikametine seyreden Mustafa C. (52) idaresindeki hayvan yemi yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aksaray-Konya Karayolu 18. kilometresinde kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Saat 04.30 sıralarında meydana gelen kazada aynı istikamete seyreden ve Bingöl'den Manisa'ya giden Mehmet Bingöl (53) yönetimindeki araç sürücüsü, kazayı görünce yardım etmek için dörtlü flaşörlerini yakarak yolun sağına durdu.

Arabadan inmek istediği esnada yine aynı istikamete giden Gökhan T. (38) idaresindeki otomobil duran aracı fark etmeyerek arkadan çarptı.

İlk kazada TIR sürücüsü Mustafa C. yaralanırken, meydana gelen ikinci kazada da arkadan çarpan araç sürücüsü Gökhan T. ve araçta yolcu olarak bulunan Halil İbrahim T., Perihan T., Elif T. Abdullah Tokdemir (65) olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Hacca gitmek için Konya Havalimanı'na yola çıktığı öğrenilen 65 yaşındaki Abdullah Tokdemir, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.