İki otomobil çarpıştı: 1 ölü

Aksaray ’da karşı yönden gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Hikmet Kulaksız (22) hayatını kaybetti, Melih Fil (30) ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Selecikösetolu köyü yakınlarında meydana geldi. Melih Fil yönetimindeki 06 FTT 526 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hikmet Kulaksız’ın kullandığı 26 BF 140 plakalı otomobil çarpıştı.

Araç kullanılamaz hale geldi.

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de hurdaya dönerken, sürücüler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hikmet Kulaksız, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Melih Fil’in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.