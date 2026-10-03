İki otomobil çarpıştı: 1 ölü
03.10.2026 13:48
Kazada iki otomobil de hurdaya döndü
Aksaray’da karşı yönden gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada 22 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, diğer sürücü ağır yaralandı.
Aksaray’da karşı yönden gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Hikmet Kulaksız (22) hayatını kaybetti, Melih Fil (30) ağır yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Selecikösetolu köyü yakınlarında meydana geldi. Melih Fil yönetimindeki 06 FTT 526 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hikmet Kulaksız’ın kullandığı 26 BF 140 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de hurdaya dönerken, sürücüler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hikmet Kulaksız, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Melih Fil’in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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