Kesilen ağaç 4 çocuk annesini hayattan kopardı
01.05.2026 18:40
İş yerinde kesilen ağaç, kadının üzerine devrildi.
Aksaray'da iş yerinde kesilen ağacın üzerinde devrildiği 56 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde mobilyacıda aşçı olarak çalışan Hatice Başata, iş yerine ait arazide ağaç kesen işçilerin yanına gitti.
Bu sırada kesilen kavak ağacı, Başata'nın üzerine devrildi. Başata kanlar içerisinde kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi.
Ambulansla Güzelyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 4 çocuk annesi Hatice Başata, yaşamını yitirdi.
Başata’nın cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
