Kontrolden çıkan tur otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
29.05.2026 08:12
Son Güncelleme: 29.05.2026 08:50
Olay yerine ekipler sevk edildi.
Aksaray'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda tur otobüsü refüje çarpıp karşı şeride geçti. Kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.
Aksaray- Nevşehir kara yolunun 45'inci kilometresinde saat 07.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
İstanbul'dan-Nevşehir'e doğru, Kapadokya gezisine giden Uğur Harnedar'ın kullandığı tur otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp refüje çarparak karşı şeride geçti.
Otobüste 45 yolcu, iki şoför, bir muavinin bulunduğu ve kaza nedeniyle 16 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar Aksaray ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı, diğer yolcular ise başka bir otobüsle yola devam etti.
Hafif yaralanan sürücü Uğur Harnedar, ''Yokuş aşağı giderken oldu. Hızımız da yoktu. Araba birden attı kendini. Toparlamadım ama anca bu kadar. Buna da çok şükür, yoksa daha kötü olabilirdi.'' dedi.
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
