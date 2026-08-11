Köpek dövüştüren şüphelilere gözaltı
11.08.2026 13:37
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi.
Aksaray'da köpek dövüşü yaptırıp sosyal medyada paylaşan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilere yaklaşık 40 bin lira idari para ceza kesildi.
Aksaray'ın merkeze bağlı Taşpınar beldesinde köpekleri dövüştüren 3 şüpheli, dövüş anlarını telefonla kaydedip müzik eşliğinde sosyal medya üzerinden paylaştı.
Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Videoda yer alan şüphelilerin kimliklerini tespit eden jandarma ekipleri beldede belirlediği 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen operasyonda köpekleri dövüştüren Y.T. (25), M.D. (26) ve U.T. (23) isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan ve toplam 39 bin 96 lira idari para cezası kesilen şüpheliler daha sonra Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi.
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