Müstakil evde baca yangını korkuttu

Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5136 Sokak'ta bulunan iki katlı müstakil evin bacasında yangın çıktı.

Binanın çatısındaki bacadan çıkan yoğun duman ve alevleri gören mahalle sakinleri durumu önce 112 Acil Çağrı Merkezine sonra da evin sahibine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri gelene kadar çatıya çıkan vatandaşlar yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmek istedi. Polis ekipleri ise iki katlı müstakil evi herhangi bir olumsuzluğa karşı tahliye etti.

Yangın bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.