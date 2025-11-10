Pancar tarlasında yeni obruk oluştu

10.11.2025 16:22

Anadolu Ajansı

AA

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde pancar tarlasında aşırı yer altı sularının kullanımından dolayı 15 metre derinliğinde obruk oluştu.

Gazi Mahallesi'nde sabah saatlerinde kendisine ait pancar tarlasında hasat yapan Mevlüt Ağır, arazisinde obruk oluştuğunu fark edince durumu mahalle muhtarına ve jandarma ekiplerine bildirdi.

 

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, güvenlik amacıyla obruğun etrafına şerit çekerek alanı koruma altına aldı.

 

15 METRE DERİNLİĞİNDE

 

Yaklaşık 2 metre çapında ve 15 metre derinliğinde olduğu öngörülen obruk, yetkililer tarafından incelenecek.

 

İLÇEDE OBRUK OLUŞUMUNDA ARTIŞ

 

Sultanhanı ve çevresinde son yıllarda yer altı su seviyesinin düşmesi ve aşırı yer altı suyu kullanımına bağlı olarak obruk oluşumlarının arttığı biliniyor. 

 

Yeni obruğun da aynı nedenlerden oluştuğu değerlendiriliyor.

