Trafik kazası geçiren yakınını görünce kalp krizi geçirdi

Aksaray'da iki aracın çarpmasıyla maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kazayı haber alan sürücü E.P.'nin yakını İ.Y. (55) olay yerine geldiğinde fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan adama ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve yakınları yaptı.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, İ.Y.'yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kalp masajı yapılarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan şahsın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.