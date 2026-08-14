Uyuşturucu kuryesinin midesinden 500 gram metamfetamin çıktı

Aksaray’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan S.R.’nin (33) midesinde 97 parça halinde toplam 500 gram metamfetamin bulundu. Uyuşturucu sağlık görevlilerinin müdahalesiyle çıkarılırken, şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmasında, kurye olduğu belirlenen S.R. yakalandı.

Şüpheli, kontroller için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan röntgen ve ultrason incelemelerinde midesinde uyuşturucu bulunduğu tespit edildi.

Sağlık görevlilerinin müdahalesiyle çıkarılan 97 parça metamfetaminin toplam ağırlığının 500 gram olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.R., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.