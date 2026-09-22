Yolcu alma kavgasında halk otobüsü şoförü kalp krizi geçirdi
22.09.2026 12:38
Hastaneye kaldırılan şoförün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Aksaray'da yolcu alma meselesi yüzünden meslektaşıyla tartışan özel halk otobüsü şoförü Bünyamin Şakar, meslektaşının yakınlarının açtığı ateşin ardından korkup kalp krizi geçirdi.
Olay, saat 10.00 sıralarında Aratol İstiklal Mahallesi Sultan Mesud Öğrenci Erkek Yurdu önündeki durakta meydana geldi. Bünyamin Şakar (64), idaresindeki halk otobüsü ile yurt önündeki durağa yolcu almak için yanaştı. İddiaya göre, ardından gelen diğer şoför ile Şakar arasında yolcu alma yüzünden tartışma çıktı.
İsmi henüz belirlenemeyen diğer sürücü yakınlarını çağırdı. Durağa gelen yakınları Şakar’ın aracına saldırdı ve aralarından biri havaya 2 el ateş açtı. Silah sesinden korkan Şakar, kalp krizi geçirip yere yığıldı.
Silah sesini duyan öğrencilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Şakar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçiren Şakar’ın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan diğer şoför ile yakınlarını yakalamak için çalışma başlattı.
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