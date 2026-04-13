Yüksek sesle konuşan müşteri, kendisini uyaran garsonu bıçakladı
13.04.2026 21:48
Yüksek sesle konuşan müşteriyi uyaran garson, bıçakla ağır yaralandı.
Aksaray'da bir çay bahçesinde bir şahıs, yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle kendisini uyaran garsonu bıçaklayarak ağır yaraladı.
Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesindeki bir çay bahçesinde garson olarak çalışan Samet Can Yıldız, iddiaya göre yüksek sesle konuşan Ramazan Ö.'yü uyardı.
İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce Ramazan Ö. yanında taşıdığı bıçakla Yıldız'ı göğsünün 2 yerinden ve sırtından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Ramazan Ö.’yü bıçakla birlikte yakalayıp gözaltına aldı.
Yıldız ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
