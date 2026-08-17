Aksaray'da ele geçirildi. Piyasa değeri 750 bin lira

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçti.

Bir süre teknik ve fiziksel takip yapan ekipler, sonunda bir otomobil ile bir eve operasyon düzenledi.

22 yaşındaki C.Ç., yakalanarak gözaltına alındı. 240 kilo kıyılmış tütün, 34 bin 440 adet dolu makaron, 35 bin 840 adet boş makaron, 13 bin 800 adet sigara filtresi, 19 adet elektronik sigara, 124 adet sigara sarma makinesi, 25 gram nargile tütünü, 77 paket sigara sarma kağıdı, 315 adet ağızlık, 225 adet bıçak ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kaçak malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 750 bin lira olduğu tespit edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı.