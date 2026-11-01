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Aksaray'da trafik kazası. 1 ölü, 1 yaralı

01.11.2026 11:40

Aksaray'da trafik kazası. 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

AA
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Aksaray'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Akin köyü yolunda meydana geldi. Ömer E. (24) idaresindeki 06 DB 2008 plakalı otomobil devrildi.

 

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Kazada, otomobildeki Selman E. (24) hayatını kaybetti.

 

Durumu ağır olan sürücü de ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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