Aksaray'da trafik kazası. 1 ölü, 1 yaralı

Kaza , merkeze bağlı Akin köyü yolunda meydana geldi. Ömer E. (24) idaresindeki 06 DB 2008 plakalı otomobil devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Selman E. (24) hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan sürücü de ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.