Alaçatı'yı birbirine katan sürücüye 589 bin lira ceza: 2032'ye kadar araba kullanamayacak

01.06.2026 15:37

IHA

Gözaltına alınan sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı.

AA
Alaçatı'da polisten kaçarken bir çocuğa çarpan sürücüye 589 bin 965 lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 2032'ye kadar el konuldu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde polisten kaçmak isterken çarptığı çocuğun yaralanmasına neden olan sürücüye 589 bin 965 lira idari para cezası uygulandı.

 

30 Mayıs'ta Alaçatı Mahallesi'nde trafik polisi ekipleri, E.D. (24) idaresindeki otomobili durdurmak istedi.

 

11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPTI

 

Ekiplerin dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan sürücü kaldırıma çıkarak 11 yaşındaki A.T'ye çarptı.

 

Hafif yaralanan çocuk, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

 

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

 

Gözaltına alınan sürücü E.D. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 589 bin 965 lira idari para cezası uygulandı. E.D'nin sürücü belgesine ise 2032 yılına kadar el konuldu, otomobil 120 gün trafikten men edildi.

 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

