Alanya'da 71 yaşındaki adam pansiyonda ölü bulundu
14.10.2026 15:42
Anadolu Ajansı
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde 71 yaşındaki Nurettin Acar, kaldığı pansiyonda ölü bulundu.
Saray Mahallesi'ndeki pansiyonda kalan Acar'ın uzun süre odasından çıkmaması üzerine odaya giren personel, kendisini yerde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine pansiyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Acar'ın cenazesi, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.