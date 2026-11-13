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Alanya'da yabancı uyruklu kişi evinde ölü bulundu

13.11.2026 15:38

Alanya'da yabancı uyruklu kişi evinde ölü bulundu
Anadolu Ajansı

Cenaze, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yurt Haber Merkezi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Hollanda uyruklu kişi evinde ölü bulundu.

Alanya ilçesine bağlı Hacet Mahallesi'nde ikamet eden Willem Visser'den (59) haber alamayan arkadaşları, evine gitti. Visser'in kapıyı açmaması üzerine arkadaşları durumu polise bildirdi.

 

Eve çilingir yardımıyla giren polis ekibi, Visser'i salonda hareketsiz buldu.

 

Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Visser'in hayatını kaybettiği belirlendi.

 

Cenaze, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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