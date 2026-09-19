Alev alan saman balyaları evi yaktı
19.09.2026 15:48
IHA
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kayseri'de saman balyalarının alev almasıyla başlayan yangın, müstakil eve sıçradı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Ağcaşar mahallesinde A.A.'ya ait olduğu öğrenilen müstakil evin bahçesindeki saman balyaları alev aldı.
Alevlerin eve sıçramasıyla yangın büyürken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürülürken evde büyük çapta maddi hasar oluştu.