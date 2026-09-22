Alkollü içki yüklü TIR devrilip alev aldı. Sürücü yaralandı
22.09.2026 13:59
Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra devrilen ve alev alan TIR'ın sürücüsü yaralandı.
Afyonkarahisar-Uşak Karayolu'nda ilerleyen E.T. (34) yönetimindeki alkollü içki yüklü TIR, Hamamboğazı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen TIR alev aldı. Yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşların da yardımıyla TIR'dan çıkartıldı.
Kısa sürede büyüyen alevler karayolunun kenarındaki otluk ve ağaçlık alana da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve Banaz Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Yangın, ekiplerce söndürüldü.
Yaralanan sürücü, ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan karayolu, çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşıma açıldı.