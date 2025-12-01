Alkollü sürücü askeri araca ve otomobile çarptı

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi’nde trafik kazası meydana geldi.

Çarşı merkezinden, Keşan Adalet Sarayı yönüne giden D.K.'nın kullandığı ATV, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen A.B.'nin kullandığı askeri araca, ardından da park halindeki otomobile çarptı.

Kazada, ATV sürücüsü D.K. yaralandı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen D.K.’nın yapılan kontrollerinden 2.03 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.