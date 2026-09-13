Alkollü tır sürücüsü ters şeride girdi. 2 ölü
13.09.2026 23:06
Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü motosiklete çarptı.
Bursa'da ters şeride giren alkollü tır sürücüsü motosiklete çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Recep Ö. (29) yönetimindeki tır, iddiaya göre ters şeride girerek Remzi Manaoğlu’nun (18) kullandığı motosiklete çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Muhammed Yusuf Ezel (19) ve Remzi Manaoğlu hayatını kaybederken, hafif yaralanan K. isimli şahıs ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tır sürücüsü Recep Ö.’nün yapılan kontrolde 2.53 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.