Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

Mudurnu ilçesi Bolu Caddesi’nde gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Mudurnu Kapalı Spor Salonu'nun önündeki istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü M.Ö. yaralandı. İlk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.Ö. tedaviye alındı.

Yapılan kontrollerinde 2.56 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edilen M.Ö.’ye, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 250 bin TL idari para cezası verildi.