Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

25.04.2026 16:05

DHA

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Bolu'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsünün 2.56 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Sürücüye, 250 bin TL idari para cezası uygulandı.

Mudurnu ilçesi Bolu Caddesi’nde gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi. 

 

Mudurnu Kapalı Spor Salonu'nun önündeki istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü M.Ö. yaralandı. İlk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.Ö. tedaviye alındı. 

 

Yapılan kontrollerinde 2.56 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edilen M.Ö.’ye, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 250 bin TL idari para cezası verildi.

