Almus Barajı için kurulan 9 kilometrelik dev set kaldırılıyor

Turhal ilçesinde mayıs ayında aşırı yağışlarla Almus Barajı maksimum doluluk oranına ulaşmıştı.

Ekipler, sel riskine karşı Yeşilırmak kıyısı boyunca, nehrin sağ ve sol taraflarında çalışma başlatmış ve suyun gücünü kesmek amacıyla özellikle ilçe merkezinde tonlarca ağırlıktaki kayalar kullanılmıştı.

Böylelikle nehir boyunca 9 kilometrelik hat oluşturulup, suyun yerleşim yerlerine ulaşması engellendi.

TAŞKIN RİSKİ ORTADAN KALKTI

Bölgede günlerdir süren takip ve barajdaki su seviyesinin normale dönmeye başlamasıyla da taşkın riskinin ortadan kalktığı belirtildi.

İlçe merkezini korumak adına yerleştirilen 9 kilometrelik dev kaya hattının iş makineleriyle kaldırılması için de çalışma başlatıldı.

Ekiplerin bölgedeki önlemleri ve nehir yatağındaki takip çalışmaları ise tedbiren devam ediyor.