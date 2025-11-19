Üç tekerlekli motosiklet dengesini kaybederek devrildi

Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Satılmış Kaya, kızının evine yaptığı ziyaretin ardından eşi ve genç kızıyla birlikte yeni satın aldığı üç tekerlekli elektrikli motosiklete bindi.

Geri geri giden motosiklet dengesi kaybolunca devrildi. Kabindeki sürücü ve eşiyle, motosikletin kasasındaki genç kız bir anda neye uğradıklarını şaşırdı. Misafirlerini yolcu ederken önünde kaza yaşanan Münevver Karakuş da yan devrilen motosikleti tutmaya çalıştı.

Yere düşen genç kız ve kabindeki anne ile babasının yardımına çevreden yetişenler koştu. Ölümle burun buruna gelen genç kızın paniğe kapıldığı anlar ile içeriden çıkartılan anne ve babasının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sırasında evde bulunmadığını anlatan Karakuş, "Elektrikli motosikletlerin ne kadar tehlikeli olduğunu göstermek amacıyla görüntüleri paylaştım. Günümüzde bunları yaşlı insanlar daha çok kullandığı için dikkat çekmek istedim" şeklinde konuştu.