Amasya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Suluova ilçesi Çeltek mevkiinde meydana geldi. Rahmani Darçın yönetimindeki 60 AEL 310 otomobil, Emre K.'nın kullandığı 55 ANL 176 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle trafik levhasına ve ağaca çarparak ters dönen otomobildeki yolcular Dilara K. ile Asel K. ile sürücüler yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 64 yaşındaki Rahmani Darçın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı anbean kameraya yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.