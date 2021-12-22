Amasya'da 500 litre sahte içki ele geçirildi

Amasya Haberleri - Anadolu Ajansı, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki ürettiği tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Yapılan takip sonucunda, Muammer K. (58) ile Erdal A'nın (53) kaçak alkol üretip sattığı bilgisine ulaşıldı.



Operasyon düzenleyen ekipler, şahısların ev, araç ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda, varillere fıçılanmış 400 litre, şişelere doldurulmuş 100 litre sahte içki, çok sayıda içki şişesi ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

