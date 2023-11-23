Amasya'da bir kişiyi bıçakla yaraladıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı (Amasya Haberleri)

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tartıştıkları kişiyi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Amasya'da bir kişiyi bıçakla yaraladıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Merzifon-Samsun kara yolunda faaliyet gösteren bir gece kulübünde bekçi olarak çalışan İ.T. (49) ile A.B. (19) ve H.B. (26) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.T. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan A.B ile H.B, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri Merzifon Adliyesi'nde hakimlikçe tutuklandı.

Yasal Bilgilendirme

Amasya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Amasya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

AMASYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...