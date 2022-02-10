Amasya’da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Haberler - Amasya Haberleri Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 12:13
Amasya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Cumhuriyet Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, gruptakilerden Y. Y, E.K, İ.Y, ve M.G. bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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