Amasya'da elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı

Amasya Haberleri - Anadolu Ajansı, Gümüşhacıköy Belediyesine ait arıtma tesisi inşaatında çalışan Ahmet Uç (51), demir bağladığı esnada elektrik akımına kapılarak bulunduğu yerden düştü.



Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uç, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi.



Ahmet Uç'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.





