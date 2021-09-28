Amasya'da iki çocuğa çarpan sürücü baygınlık geçirdi

Amasya Haberleri Anadolu Ajansı 28.09.2021 - 11:57
Amasya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Gülten A. yönetimindeki 34 DOS 769 plakalı otomobil, Ellibeşevler mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan A.B.İ. (9) ve A.B.İ'ye (12) çarptı.
Kazada yaralanan çocuklar, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası otomobil sürücüsü Gülten A. ise baygınlık geçirdi. Kaza yerine çağrılan başka bir ambulansla kadın sürücü de hastaneye götürüldü.
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