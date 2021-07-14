Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Amasya Haberleri Anadolu Ajansı 14.07.2021 - 17:05
Amasya Haberleri - Anadolu Ajansı, İstanbul'dan Samsun'a giden Mustafa Dindar (46) idaresindeki 34 EBD 13 plakalı otomobil, Keltepe mevkisinde, Hasan Kel'in kullandığı 05 BG 278 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Dindar ile eşi Esma (34), çocukları Ahmet Enes (3) ve Muhammet Talha Dindar (7) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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