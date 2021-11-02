Amasya'da kaçak 33 bin 100 makaron ele geçirildi

Haberler - Amasya Haberleri Anadolu Ajansı 02.11.2021 - 17:44
Amasya Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Suluova ilçesinde tespit edilen bir iş yerinde arama yaptı.
Aramada, kaçak 29 bin 600 boş, 3 bin 500 doldurulmuş makaron, 15 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, özel olarak matbaada basılmış boş sigara paketleri ile bandroller bulundu.
Kaçak ürünlerle ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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