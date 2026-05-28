Amasya'da kaza. Dede ve torun hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, 76 yaşındaki Salih Çoban'ın sürdüğü 60 YA 491 plakalı otomobil ile İ.Ç'nin kullandığı otomobil, Amasya -Tokat karayolu üzerindeki Yeşilöz köyü girişindeki kavşakta çarpıştı.

Feci kazada Salih Çoban ile yanında bulunan 17 yaşındaki torunu Damla Çobanhayatını kaybetti. Kazada alev alan diğer otomobildeki 4 kişi ise çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkartılarak yanmaktan son anda kurtarıldı.

Kazanın bildirilmesi üzerine polis, acil sağlık , itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Çıkan yangında alev topuna dönerek kullanılamaz hale gelen otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaralanan S.Ş. ve G.Ş. Turhal Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kurban Bayramı'nda hayatlarını kaybeden dede ve torunun cenazeleri yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.