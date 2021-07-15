Amasya’da kene can aldı

Amasya Haberleri Anadolu Ajansı 15.07.2021 - 14:21
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Gümüşhacıköy Belediye Meclisinin CHP'li Üyesi Halit Erbaş'ın vücuduna bir süre önce arazide kene yapıştı.
Erbaş daha sonra halsizlik şikayetiyle Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine başvurdu.
KKKA hastalığı tanısı konan Erbaş, kan değerleri düşünce Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedaviye alınan Erbaş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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