Amasya'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Yunus Emre Mahallesi Şehit Özsaraç Caddesi'nde G.C. idaresindekimotosiklet ile S.T. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile motosiklet ve otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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