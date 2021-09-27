Amasya'da su kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldı (Amasya Haberleri)

Amasya'nın Suluova ilçesinde su kanalına düşen ve kanalın farklı yerlerinde mahsur kalan 5 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Amasya Haberleri Anadolu Ajansı 27.09.2021 - 16:23

Amasya'da su kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldı

Amasya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Borsa Mahallesi'nde bulunan su kanalına yavru köpeklerin düştüğü ihbarı üzerine Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler, merdiven yardımı ile indikleri kanaldan 5 yavru köpeği çıkardı.

Battaniyeye sarılan yavru köpekler, kurtarıldıktan sonra Suluova Belediyesine ait barınağa bırakıldı.

Yasal Bilgilendirme

Amasya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Amasya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SON DAKİKA AMASYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...