Amasya'da su kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldı

Amasya Haberleri Anadolu Ajansı 27.09.2021 - 16:23
Amasya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Borsa Mahallesi'nde bulunan su kanalına yavru köpeklerin düştüğü ihbarı üzerine Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekipler, merdiven yardımı ile indikleri kanaldan 5 yavru köpeği çıkardı.
Battaniyeye sarılan yavru köpekler, kurtarıldıktan sonra Suluova Belediyesine ait barınağa bırakıldı.
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