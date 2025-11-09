Amasya'da SUV tipi araç dereye devrildi: 1'i çocuk, 2 kişi kurtarıldı
09.11.2025 16:47
AA
Amasya'da dereye devrilen SUV tipi araçta bulunan 1'i çocuk, 2 kişi kurtarıldı.
Göllü Bağları Mahallesi'nde henüz ismi öğrenilemeyen 17 yaşındaki bir genç kızın kullandığı 05 AAC 648 plakalı araç, kontrolden çıkarak Tersakan Deresi'ne devrildi.
Genç kız ve araçtaki 12 yaşındaki çocuk, polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
YASAL UYARI
