Amasya'da SUV tipi araç dereye devrildi: 1'i çocuk, 2 kişi kurtarıldı

Genç kız ve araçtaki 12 yaşındaki çocuk, polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Göllü Bağları Mahallesi'nde henüz ismi öğrenilemeyen 17 yaşındaki bir genç kızın kullandığı 05 AAC 648 plakalı araç, kontrolden çıkarak Tersakan Deresi'ne devrildi.

YASAL UYARI

AMASYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AMASYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.