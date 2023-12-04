Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Merzifon ilçesindeki 2 eve operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği "Puslu" ile yapılan aramalarda 75 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram kubar esrar, 28 sentetik ecza hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas tartı, suçtan elde edilen 16 bin 35 lira ile 4 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden M.Ç, İ.E. ve D.G. çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla tutuklandı, S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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