Aşılama oranı en yüksek ikinci kent Amasya'da aşı çadırları kuruldu

AMASYA (AA) - Sağlık Bakanlığınca ülke genelinde 18 yaş ve üzerindekilerin aşılanması kararı alınmasının ardından, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentin birçok noktasında mobil aşılama merkezi oluşturuldu.

Aşı randevusu almayan veya aşı olmaya fırsat bulamayan vatandaşlar, burada kurulan merkeze gelerek aşılarını yaptırıyor. Amasya İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, salgın sürecini, aşılama ile bitirmek istediklerini söyledi.

Aşılama merkezlerine vatandaşların yoğun ilgisinin olduğunu ifade eden Nergiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İl olarak aşılamada, sağlık çalışanlarının özverili gayretleriyle ve vatandaşlarımızın duyarlığıyla iyi bir noktadayız ama daha da ileriye gitmemiz lazım. Toplamda 269 bin aşı yaptık ilimizde ve 179 bin kişiyi aşıladık. Böylelikle hedef nüfusumuzun yüzde 69’unu aşılamış olduk ama daha aşılayacağımız insanlar var. 18 yaş üstü grubun hepsini aşılamak istiyoruz.

Onun için de Amasya’da yoğun bir çalışmamız var. Uygulama noktasında hem vatandaşı aşı noktasında bilgilendiriyoruz hem de aşı yapıyoruz. Bunun haricinde AVM, havalimanı ve otogara da uygulama noktası yaptık. Köylerimizde yoğun bir aşılama yapıyoruz. Aşılamaya devam edeceğiz, şehirde bu salgını bitirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz."