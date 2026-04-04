Çatıdan düşen inşaat işçisi öldü

04.04.2026 16:21

Son Güncelleme: 04.04.2026 16:26

DHA
Amasya'nın Suluova ilçesinde 3 katlı inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

Hürriyet Mahallesi’ndeki bir inşaatta iş kazası meydana geldi. 

 

3 katlı inşaatın çatısında çalışan Sadık Güney, dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Güney, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güney, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

 

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

AMASYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AMASYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.