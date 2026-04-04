Çatıdan düşen inşaat işçisi öldü
04.04.2026 16:21
Son Güncelleme: 04.04.2026 16:26
Amasya'nın Suluova ilçesinde 3 katlı inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.
Hürriyet Mahallesi’ndeki bir inşaatta iş kazası meydana geldi.
3 katlı inşaatın çatısında çalışan Sadık Güney, dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Güney, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güney, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
