Cenazeden dönen aile kaza yaptı. 3 ölü, 3 yaralı
10.07.2026 11:52
Yakınlarının cenaze töreninden dönen ailenin bulunduğu araç, Amasya'da traktörle çarpıştı. Kazada anne ve iki oğlu yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.
Amasya'da cenazeden dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç ile bir traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ve 2 oğlu yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saat 06.30 sularında Gökhöyük kavşağı yakınlarında gerçekleşti.
Antalya'da katıldıkları bir yakınlarının cenaze töreninin ardından memleketleri Amasya'ya doğru yola çıkan aileyi taşıyan Mehmet Bilir (53) idaresindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen O.Ş'nin sürdüğü traktörle çarpıştı.
2 oğul ve anneleri hayatını kaybetti.
Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi gönderildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, araç sürücüsü Mehmet Bilir kaza yerinde, ağabeyi Yavuz Bilir (55) ile annesi Fatma Bilir (72) de hastanede hayatını kaybetti.
Yaralanan Müzeyyen Bilir, Selma Bilir ve O.Ş. ise Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
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