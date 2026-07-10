Cenazeden dönen aile kaza yaptı. 3 ölü, 3 yaralı

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık , polis, jandarma ve itfaiye ekibi gönderildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, araç sürücüsü Mehmet Bilir kaza yerinde, ağabeyi Yavuz Bilir (55) ile annesi Fatma Bilir (72) de hastanede hayatını kaybetti.

Yaralanan Müzeyyen Bilir, Selma Bilir ve O.Ş. ise Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.