‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçan motosikletli çocuk polise çarptı

Amasya’da uygulama noktasında polisin ‘dur’ ihtarına uymayan motosikletli çocuk, yaklaşık 2 kilometre ötede önüne çıkan polise çarparak ayağının kırılmasına neden oldu.

Hastaneye gelen Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, geçmiş olsun dileğini paylaştığı personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Personelinin ailesiyle de görüşen Saraç, 6 aylık bebeğini de kucağına alıp bir süre ilgilendi.

Motosikletli M.D., polisler tarafından emniyete götürülürken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

