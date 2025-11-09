Ehliyetsiz sürücünün arabası çaya uçtu

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yoldan geçen diğer sürücüler, araçtaki iki kız çocuğunu çıkardı. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

