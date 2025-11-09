Ehliyetsiz sürücünün arabası çaya uçtu
09.11.2025 14:05
DHA
Amasya'da Tersakan Çayı’na düşüp ters dönen otomobilde iki çocuk yaralandı.
Göllü Bağları Mahallesi'nde trafik kazası meydana geldi.
Elif C., (17) babasına ait otomobille seyir halindeyken direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten Tersakan Çayı'na uçup ters döndü. Kazada, Elif C. ile yanındaki Miray H., (12) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yoldan geçen diğer sürücüler, araçtaki iki kız çocuğunu çıkardı. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
