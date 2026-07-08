Görme engelli kadın alevlerin arasından kurtarıldı
08.07.2026 13:51
Yangını komşular farketti.
Amasya'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında mahsur kalan 83 yaşındaki görme engelli Elmas İstanbullu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Amasya'da iki katlı müstakil bir evde çıkan yangında içeride mahsur kalan 83 yaşındaki görme engelli Elmas İstanbullu, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle alevlerin arasından sağ çıkarıldı.
Yaklaşık bir saatlik yoğun çaba sonucu söndürülen tarihi ahşap bina, yangın sonrasında tamamen küle dönerek kullanılamaz hale geldi.
Olay, sabah 10.00 sularında Merkez Fethiye Mahallesi Fethiye Caddesi üzerinde meydana geldi.
Yaşlı kadının kızı ve damadıyla birlikte ikamet ettiği iki katlı ahşap evden yükselen dumanları gören komşular, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangının çatıdan başladığı düşünülüyor.
“İTFAİYE YETİŞMESEYDİ TEYZEMİZİ KAYBEDEBİLİRDİK”
Malzemenin ahşap olmasından dolayı alevler saniyeler içinde tüm binayı kuşattı. O esnada evde yalnız olan ve gözleri görmeyen Elmas İstanbullu, Amasya Belediyesi itfaiye erlerinin canla başla yürüttüğü operasyonla tahliye edildi.
Dumandan etkilenen yaşlı kadın, ambulanstaki ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı. Ekiplerin büyük uğraşlar verdiği yangın bir saatte kontrol altına alınırken, evden geriye sadece enkaz kaldı.
Yangının çıktığı esnada talihsiz kadının kızı ve damadının diş randevuları nedeniyle hastanede oldukları öğrenildi.
Yaşanan korku dolu anları aktaran Fethiye Mahallesi Muhtarı Arduç, dumanı görür görmez olay yerine koştuklarını ifade ederek, “Çatıdan başlamış yangın sanırım. İçeride de teyzemiz varmış. Şenol ağabey damadı ile kızı da diş hastanesine gitmişler. İçerideki teyzemizi de itfaiyeciler kurtarmış. Allah'a çok şükür can kaybımız yok. Yaşlı, gözleri görmüyor. Allah'a çok şükür ambulansla hastaneye götürdüler. İtfaiyemiz yetişmeseydi teyzemizi kaybedebilirdik. Allah razı olsun itfaiye ekiplerimizden” ifadelerini kullandı.
Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış kaynağını belirlemek için inceleme başlattı.
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