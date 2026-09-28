Halk otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı. 4 öğrenci yaralandı

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza , saat 08.00 sıralarında, Amasya Üniversitesi Yeşilırmak Yerleşkesi önünde meydana geldi. İddiaya göre; kayganlaşan yolda yokuş aşağı inen İmdat İnan yönetimindeki 05 HD 1071 plakalı halk otobüsü , Metin Bolat’ın kullandığı 05 M 7532 plakalı öğrenci servis minibüsüyle çarpıştı. Sürüklenen minibüsün camları kırılırken, lastiği de patladı.

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