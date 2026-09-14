Kötü koku ihbarıyla gidilen 3 katlı evden 1 ton çöp çıktı
14.09.2026 13:18
Belediye ekipleri, 3 katlı evden 1 ton çöpü temizleyerek araçlarla götürdü.
Amasya'da kötü koku ihbarı üzerine ekiplerin inceleme yaptığı 3 katlı evde yaklaşık 1 ton çöp ve kullanılmayan eşya biriktirildiği belirlendi.
Amasya'da ekiplerin kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine gittiği 3 katlı evden, yaklaşık 1 ton atık çıktı.
Olay, Akbilek Mahallesi Yamaç Sokak'ta meydana geldi. Aydın B.'ye ait 3 katlı binadan yayılan kötü koku nedeniyle adrese sağlık, polis, Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, üç katlı evde uzun süredir biriktirilen evsel atıklar ve kullanılmayan eşyalar nedeniyle sağlıksız yaşam koşullarının oluştuğu belirlendi.
Çöp yığınlarının çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturduğu tespit edildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda gerekli yasal işlemler başlatılırken, belediye ekipleri güvenlik önlemleri altında evde temizlik çalışması yaptı.
Evde biriken yaklaşık 1 ton çöp dışarıya çıkarılıp, çöp araçlarıyla götürüldü.
YASAL UYARI
AMASYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AMASYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.