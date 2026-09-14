Kötü koku ihbarıyla gidilen 3 katlı evden 1 ton çöp çıktı

Amasya'da kötü koku ihbarı üzerine ekiplerin inceleme yaptığı 3 katlı evde yaklaşık 1 ton çöp ve kullanılmayan eşya biriktirildiği belirlendi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, üç katlı evde uzun süredir biriktirilen evsel atıklar ve kullanılmayan eşyalar nedeniyle sağlıksız yaşam koşullarının oluştuğu belirlendi.

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