KPSS için park etti, sınav sırasında otomobili yandı
04.10.2026 14:03
Yangına, sınav nedeniyle bölgede görev yapan trafik polisleri yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.
Amasya'da KPSS Ön Lisans sınavına girmek için aracını park eden adayın otomobilinde yangın çıktı. Yangını bölgede görevli trafik polisleri müdahale ederek söndürdü.
Şeyhcui Mahallesi Kemal Nehrozoğlu Caddesi’nde, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Amasya Üniversitesi Yeşilırmak Yerleşkesi'nde KPSS Ön Lisans için 34 YTF 52 plakalı otomobiliyle bölgeye gelen Emincan Türk, aracını caddede park edip sınava girdi. Bir süre sonra otomobilde yangın çıktı.
Durumu fark eden çevredekiler, bölgede sınav nedeniyle görev yapan trafik polislerinden yardım istedi. Polisler, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde soğutma çalışması yaptı.
Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
"POLİSLER KURTARDI"
Polisin müdahalesine tanık olan Kadir Kahrıman, “Polisler kurtardı. Yangın tüpünü sıktılar. Ben görünce aracın yandığını, bağırdım, millet toplandı. Polisler geldi, yangın tüpünü getirdi. Arabanın altına girip sıktılar. Polisler kurtardı, yoksa yanar hiçbir şey kalmazdı. Helal olsun polislere. Herkes canını tehlikeye atmazdı” dedi.
Olay sırasında bölgede olan Kübra Bayar ise “Kardeşimiz sınavda. Rabb'im her şeyin hayırlısını versin. Arabasını park etmiş, sınav heyecanı ile yetişmeye çalışırken böyle bir talihsizlik yaşanmış. Her şeyde bir hayır vardır. Ben inanıyorum ki Allah’ım ona daha iyi kapılar açacak, daha iyi arabalar nasip edecek. İnşallah sınavda başarılı olur, arabanın daha iyisini nasip eder” diye konuştu.
Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
YASAL UYARI
AMASYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AMASYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.