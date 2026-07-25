Milyonluk siber dolandırıcılık ağına eş zamanlı operasyon

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, D.Y. isimli bir vatandaşın 5 milyon 64 bin 14 TL dolandırıldığı ihbarı üzerine başlatıldı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptığını, ülke genelinde 92 ayrı dosyada çok sayıda vatandaşı toplam 22 milyon 418 bin 134 TL zarara uğrattığını belirledi.

Elde edilen bulguların ardından 21 Temmuz'da Amasya merkezli Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Kütahya, Sivas ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda hakkında işlem yürütülen 18 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 12 cep telefonu, 8 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, 1 tablet ve 3 hafıza kartına el konuldu. Ele geçirilen dijital materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Amasya'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 14 şüpheli, 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.