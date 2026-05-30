Mola için terminale girdi, alev alev yanmaya başladı
30.05.2026 10:10
Otobüs, kullanılamaz hale geldi.
Amasya'da şehirler arası otobüs terminalinde park halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı.
Mersin'den yola çıkıp ulaştığı Amasya'da yolcuları indikten sonra park edilen şehirler arası otobüsten alevler yükseldi.
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmalarıyla söndürüldü. Yangında otobüs demir yığınına döndü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
